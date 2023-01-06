وقف محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح ميدانياً على طريق محايل - جدة لمتابعة بعض أجزاء الطريق، يرافقه عدد من مديري الإدارات المعنية، ووجه الجهات ذات العلاقة بالمتابعة والإنجاز. كما تفقد محافظ محايل محطة توزيع المياه الرئيسة بالمحافظة، وهي ضمن مشروع الشقيق (ثلاثة)، وتضخ المياه المحلاة من محطة الشقيق بـ8 مناهل توزيع، وتعمل بإشراف فرع خدمات المياه بالمحافظة.ووجه محافظ محايل بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، سائلاً الله أن يحفظ الوطن قيادة وشعباً، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار.