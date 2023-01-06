أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان الشقيقة.جاء ذلك خلال استقباله للفريق الأول عاصم منير، في العاصمة السعودية الرياض (الخميس)، وتهنئته بمناسبة تعيينه رئيساً لأركان الجيش الباكستاني، وبحث اللقاء أوجه التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء من الجانب السعودي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني، ومن الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.