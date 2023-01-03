كثّفت وزارة الصحة، زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، إذ نفّذت فِرَق الالتزام بالوزارة 715,866 زيارة رقابية ميدانية وذلك خلال 2022، حيث يأتي ذلك استمراراً لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقاية من فايروس كورونا (كوفيد-19) والحد من انتشاره. وأكدت الوزارة، أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفايروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى. وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 11,892 عقوبة، منها 1,096 رصدت على فئة المستشفيات، و4,861 على المجمعات الطبية، و4,632 على الصيدليات، و1,303 على المؤسسات الصحية الأخرى. كما نفّذت الوزارة 194 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت 10 مستشفيات، و135 مجمعاً طبياً، و9 صيدليات، و40 مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ 2,420 قرار عقوبة بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 44,849 مخالفة، منها 3,058 للأفراد، و41,791 للمؤسسات الصحية.يذكر أن «الصحة»، تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم. وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.