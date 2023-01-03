نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في مراسم تنصيب لولا دا سيلفا رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية.وحضر وزير الخارجية، إلى جانب رؤساء الوفود، أداء الرئيس البرازيلي اليمين الدستورية في مقر الكونغرس بالعاصمة برازيليا.عقب ذلك حضر الأمير فيصل بن فرحان، مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي في القصر الرئاسي، حيث نقل تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.