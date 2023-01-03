وزّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، خلال الأيام الماضية، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي على المستحقين في جمهورية موزمبيق.وشارك في أعمال توزيع اللحوم ممثلون عن المشروع من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومسؤولون في حكومة موزمبيق، وكذلك مشاركة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى موزمبيق. ويشمل التوزيع الجمعيات والمنظمات الإنسانية المتعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قِبل حكومة موزمبيق شُكّلت لهذا الغرض.كما وزّع المشروع خلال الأيام الماضية، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي على المستحقين في جمهورية تنزانيا، شملت الجمعيات والمنظمات الإنسانية المتعددة، بإشراف ومتابعة لجنة من قِبل حكومة تنزانيا. وشارك في أعمال توزيع اللحوم ممثلون عن المشروع من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومسؤولون في حكومة تنزانيا.