اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، المنفذ خلال الفترة من 10 حتى 25 ديسمبر 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5450 حالة، وتوزيع 991 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 400 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.وتأتي الحملة امتداداً للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.