قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بزيارة ميدانية إلى الجمهورية اليمنية، خلال الأسبوع الماضي، تضمنت مدينتي (عدن) و(المنصورة)، ومحافظة (أبين)، وتمت معاينة عدد من المواقع من بينها (مبنى الأمن المركزي) في زنجبار وملعب (22 مايو) في الشيخ عثمان.والتقى وفد الفريق أثناء الزيارة، التي تأتي في إطار المهمة الموكلة له، مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للادعاءات في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وعقدت اجتماعات بين الجانبين في إطار التعاون القائم بينهما.وباشر أعضاء الفريق المشترك مهمات التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات ومقابلة الشهود وذوي الضحايا والمتضررين والاستماع لأقوالهم، كما تم أثناء الزيارة توثيق المشاهدات من قبل المختصين بالفريق والالتقاء مع ذوي العلاقة في تلك المناطق للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالادعاءات.وفي ختام الزيارة توجه رئيس وفد الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن على ما قدموه من مساندة.