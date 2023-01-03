أزالت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوب مكة المكرمة.وبلغت مساحة المزارع المزالة 125,000 متر مربع، بعد أن ثبت عدم صلاحيتها بناءً على التحاليل المخبرية وكونها تشكّل خطراً على الصحة العامة وعدم صلاحيتها للاستخدام.