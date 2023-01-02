كثفت بلدية بني سعد جنوب الطائف خططها طوال الأيام الماضية لمواجهة الآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها قرى بني سعد وذلك ضمن جهود معالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية. إذ تم فتح عدد من الطرق التي تأثرت بسبب تساقط الصخور على الطريق وشفط تجمعات المياه وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار.

وتابع رئيس بلدية بني سعد ماجد الزايدي الأعمال الميدانية ووجه بإزالة تجمعات مياه الأمطار والأشجار المتساقطة والرمال التي خلفتها الأمطار والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية وتشكل خطرا على الطرقات. وإعادة أوضاع الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة الأقسام ذات العلاقة في البلدية من خلال فرق ميدانية متخصّصة، ونشر فرق الطوارئ للتعامل المباشر مع البلاغات التي تصل من إغلاق الشوارع وخاصة المؤدية للقرى، إضافة إلى الصيانة والنظافة الدورية وتنفيذ إزالة التشوهات البصرية في القرى.