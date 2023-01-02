حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، نمواً مضاعفاً في أرقام الأداء والتشغيل خلال العام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021، مسجلاً زيادة بنسبة 91% في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين على رحلات طيران ناس إلى 8.7 مليون مسافر خلال 2022، فيما بلغ عدد الرحلات 66 ألف رحلة، بزيادة تبلغ 45%، كما نمت السعة المقعدية بنسبة 46%. وفي حين دشن طيران ناس 16 وجهة جديدة و30 خط سير جديدا في 2022، نما حجم أسطوله ليبلغ العدد الإجمالي 43 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «طيران ناس» بندر المهنا: "تأتي نسب النمو التي سجلها طيران ناس خلال العام 2022 في الأداء التشغيلي والعمليات وبرامج التوطين، لتعكس التزام الشركة بمواصلة التوسع تحت شعار نربط العالم بالمملكة، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة كأفضل شركة في قطاع الطيران الاقتصادي بالشرق الأوسط وضمن أفضل 10 خطوط طيران في العالم من فئتها، كما تؤكد المضي قدما في الخطة الاستراتيجية للشركة مع استلام 8 طائرات جديدة إلى أسطولها من طراز إيرباص A320neo، وانضمام طائرتين إيرباص A330، التي ستساهم في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والتوسع في أسواق جديدة، إضافة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبيات الشراء لــ 250 طائرة، بالانسجام مع مستهدفات الرؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً".

وأشار المهنا إلى التزام الشركة بالتوطين للوظائف وتأهيل الكفاءات والمواهب السعودية الشابة وتمكين المرأة في قطاع الطيران، حيث أطلق طيران ناس في 2022 برنامج «مهندسي المستقبل»، لتوطين وظيفة هندسة وصيانة الطائرات وتخريج وتوظيف 150 مهندساً خلال السنوات المقبلة، وقد كانت باكورة البرنامج 30 مهندسا سعوديا، إضافة إلى قبول 100 مساعد طيار في برنامج «طياري المستقبل» للسعوديين.

وعلى مستوى المبادرات الثقافية وتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع خصص طيران ناس إحدى أحدث طائراته بالهوية البصرية لمبادرة «عام القهوة السعودية 2022» التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام 2022، بدعمٍ من «برنامج جودة الحياة»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى التفاعل مع المبادرة برعاية رحلتين إلى مزارع البن في الباحة وفي جازان للتعريف بالثقافة السعودية والمعالم السياحية والفرص التنموية في المناطق وتعزيز الهوية الوطنية، بدعم من إمارات المناطق.

وصُنف طيران ناس ضمن أفضل أربع بيئات عمل في المملكة للعام 2022، وفقًا للمسح السنوي الذي أجرته مؤسسة «بيست بليس تو وورك» العالمية، كما فازت بجائزة «سكاي تراكس» العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، التي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط»، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة «أبيكس» APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربع نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.