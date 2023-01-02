يشّهد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «اكسبو الحج»، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، برعاية وتشريف سموه، خلال الفترة 16 - 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023م.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود منظومة الحج والعمرة في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف «اكسبو الحج» لبناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.

بدوره، أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المؤتمر يُعد فرصة لنقل التجارب الناجحة التي توصل إليها الباحثون والمبتكرون ورواد الأعمال من حول العالم في سبيل تطوير الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن بما يلبي تطلعاتهم ويحقق رغباتهم، ويساعد في تعزيز استدامة جودتها بالشراكة مع متحدثين من 200 جهة متنوعة، استمرارًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما منظومة الحج والعمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن يشهد «اكسبو الحج» توقيع 400 اتفاقية وشراكة، في ظل ما يحظى به المؤتمر من اهتمام دولي كبير، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 56 دولة، كما يتضمن المؤتمر والمعرض 10 جلسات رئيسية و13 جلسة حوارية، وجلسات «حج توك»، Hajj Talk«»، و36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز ثقافة الجودة في تقديم خدمات الحج والعمرة، مثل: المعرض الإسلامي، منطقة «الحج هاكثون»، منطقة الشركات الناشئة.

وسيناقش «اكسبو الحج» العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مثل: الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة الحشود، وخدمات الإسكان والضيافة، وخدمات التغذية والإعاشة، وإدارة الخدمات والمرافق والسلامة، والرعاية الصحية، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، كونه يُعد النافذة الأهم والأكبر على مستوى العالم المتخصصة في شؤون الحج والعمرة، إضافة إلى أنه يعد منصّة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بالتطوير.

ويُشارك في رعاية «اكسبو الحج» عدد من الهيئات والشركات، مثل: «شركة كدانة للتنمية والتطوير»، و«شركة علم»، و«شركة الوكلاء»، و«طائفة متعهدي الإعاشة»، و«رابطة العالم الإسلامي»، و«شركة رؤى المدينة القابضة»، و«شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا»، و«عمرة الراجحي»، و«شركة دلة البركة القابضة»، و«شركة سدو لحلول الأعمال»، و«التعاونية للتأمين»، و«الخطوط الحديدية السعودية (سار)»، و«الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)»، و«شركة محمد يوسف ناغي للسيارات»، و«طيران ناس»، و«شركة القائد السعودية للنقل»، و«إذاعة ألف ألف»، و«شركة أعلى نقطة لتكنولوجيا المعلومات»، و«الدار البيضاء للخدمات الفندقية والسياحة المحدودة».

يُذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، وتسجيله أرقاما كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر، ويستعرض المؤتمر في نسخته الثانية 2022 عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، والسفراء والقناصل، والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة من القطاع العام والخاص.