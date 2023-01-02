‏انتهت الخطوط الحديدية السعودية «سار» من تأهيل وتدريب 32 قائدة سعودية لقيادة القطارات في قطار الحرمين السريع.

وانتهت الخطوط من تدريب الفتيات على جهاز المحاكاة والتمكن من أداء اختبارات العوامل الجوية والمشكلات التقنية لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة عند سير القطار والوصول للمحطات الرئيسية، إذ استمرت فترة تدريبهن 14 شهرا عبر برنامج تدريب قائدات القطار، بداية من 13 مارس 2022، إذ تضمنت مراحل تدريبهن 10 أشهر من التدريب العملي على مدى 674 ساعة، و4 أشهر من التدريب النظري على مدى 490 ساعة، وأشرف عليهن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب»، فيما يباشرن عملهن خلال الربع الأول من 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية بشار المالك إن تأهيل أول دفعة من قائدات قطار الحرمين السريع‬⁩ هو مصدر فخر واعتزاز لنا في ⁧‫سار‬⁩، وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات ⁧‫الرؤية 2030.

من جهته، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر: نسجّل اليوم خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاعنا الرائد، ونسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد ⁧‫قائدات قطار الحرمين السريع‬⁩، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.