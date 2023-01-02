أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غداً (الثلاثاء) 1444/6/10 في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وكشفت أن الدوام لليوم الدراسي غدا سيكون لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة «مدرستي».

وأكدت «تعليم جدة» أن قرار التعليق جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها إلى «تحذير»، مشيرا إلى استمرار الإنذار حتى الساعة 11:00 صباح غد (الثلاثاء).

وكشف المركز أن التوقعات تشير إلى عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج، وذلك على: العاصمة المقدسة، جدة، الجموم، بحرة، الكامل، خليص، عسفان، الطائف، رابغ، الليث، الشعيبة.