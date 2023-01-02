رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها إلى «تحذير»، مشيرا إلى استمرار الإنذار حتى الساعة 11:00 صباح غد (الثلاثاء).

وكشف المركز أن التوقعات تشير إلى عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج، وذلك على: العاصمة المقدسة، جدة، الجموم، بحرة، الكامل، خليص، عسفان، الطائف، رابغ، الليث، الشعيبة.

ودعا المركز إلى اتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، منها: تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار، الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال أثناء حدوث الصواعق، البقاء في المنزل حفاظا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية، ضرورة الالتزام بالتحذيرات الرسمية والصادرة عن الجهات المسؤولة.