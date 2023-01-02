حين رحل «صوت الأرض» الفنان القدير طلال مداح، ترك في حوزة الفن تركة كبيرة وأرشيفاً عامراً باللآلي الفنية التي انتظرت كل هذا الوقت المكان والمكانة التي تستحقها.

وما إن صرّح ابن «قيثارة الشرق» عبدالله طلال مداح عبر «عكاظ» عن عدم وجود ما يعارض هذا المشروع، شريطة أن يكون العقد شاملاً الخدمات المتوفرة الآن والأرشيف المتوفر، جاء الرد سريعاً من مجموعة روتانا للموسيقى عبر حسابها في تويتر، وذكرت أن «مجموعة روتانا للموسيقى على استعداد للتقدم بعرض جدي لشراء المحتوى الأرشيفي للفنان الكبير طلال مداح، لأن هذا شرف كبير لنا».

وفي ردها على شرط عبدالله طلال مداح، أكدت «روتانا» في تغريدة «كل الأمور لها حلول، وبإذن الله بدعم الهيئة العامة للترفيه سيتم التوصل لاتفاق، لأن المحبة والجدية موجودة».

وكانت «عكاظ» نشرت تصريحاً مطولاً لعبدالله طلال مداح تناول فيه أرشيف والده والعروض المقدمة، إضافة لليلة المنتظرة باسم طلال مداح.