أكد عبدالله طلال مداح لـ«عكاظ» بخصوص بيع أرشيف والده الغنائي أسوة بفنان العرب محمد عبده، عدم وصولهم لقرار أو فكرة بهذا الشأن، وأنه لم تتم مناقشة العروض المقدمة لعدم جديتها.

وأضاف: تم إلى الآن رفض عرضين لشركتين بسبب التقنيات المستقبلية، وطبعاً يهمنا وجود أرشيف المرحوم بين جمهوره.

وعن أغاني والده أشار عبدالله إلى أن ميزتها أنها قابلة للتنوع.

وتابع: كلنا متحمسون لليلة الخاصة بالوالد، والتنسيق لها سيكون متميزاً، كاشفاً أنه في «ليلة طلال مداح» ستعرض بعض من مقتنياته الكثيرة والمتنوعة من كل أشيائه وصوره.

وعن «منتدى طلال مداح»، أوضح أنه داعم له وللموقع ومساهم فيه من بداياته لأجل الجمهور. وأضاف «لو نزلت السيرة الذاتية للوالد، ساعتها ممكن نسمح بأي كتاب آخر ينزل، كتاب رئيسي»، كما رحب بفكرة وجود مسلسل تلفزيوني يروي قصة والده رغم صعوبة الصياغة واختيار المواقف، لكنه يعتبر مطلوباً.