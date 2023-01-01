شهدت المدينة المنورة وعدد من محافظاتها اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية، ولا تزال المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة مصحوبة بزوابع رعدية مع توقعات باستمرارها حتى عصر غد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد رفع ظهر اليوم في تحديث له التنبيه إلى درجة (تحذير) من هطول أمطار رعدية غزيرة على المدينة المنورة (محافظات الحناكية، مهد الذهب، وادي الفرع، بدر) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية، تشمل تأثيرها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٣ عصر غد (الاثنين).

وقد أعلن المركز مساء أمس (السبت) واليوم (الأحد) تنبيها متقدما من أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية في منطقة المدينة المنورة⁩ تشمل ⁧‫المدينة⁩ ومحافظات ⁧‫ينبع، العلا⁩، خيبر⁩⁧‫، المهد⁩ ، الحناكية⁩ ⁧، وادي الفرع⁩، قبل أن يتم تحديث التنبيه ظهر اليوم إلى تحذير على المدينة وبعض المحافظات.