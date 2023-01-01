رفع المركز الوطني للأرصاد، الإنذار في منطقة مكة المكرمة إلى «تنبيه متقدم» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة 3:00 عصر غد (الاثنين).

وأكد المركز أن التنبيه المتقدم يشمل: العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة.

وأكد المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، شبه انعدام في الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر- جبل اللوز).