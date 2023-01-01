نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأحد)، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لولا دا سيلفا.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار العاصمة برازيليا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل فيصل غلام، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية السفير سيدني روميرو.