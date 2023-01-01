أطلقت مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، في الأول من شهر يناير لعام 2023 موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية، لتبرز جهود المؤسسات المانحة في القطاع غير الربحي كشريك تنموي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وجاء اختيار اللغة العربية لكونها اللغة الأم للمؤسسة التي نشأت وانطلقت أعمالها في المملكة العربية السعودية، ويعد إحياء اللغة العربية أحد أهدافها الإستراتيجية، تليها الإنجليزية كونها الأكثر انتشارا وتحدثا على مستوى العالم، ثم الفرنسية المنتشرة في الدول الناشطة بأعمال المنظمات الإنسانية لاسيما في قارة أفريقيا.

ويأتي حرص المؤسسة على إدراج اللغة الصينية ضمن موقعها الإلكتروني مواكبة لتوجه المملكة العربية السعودية نحو تدريس اللغة الصينية في مدارس وجامعات المملكة، الذي بدأ بناء على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب زيارته للصين في العام 2019، والقمة العربية الصينية التي عقدت أخيرا في الرياض برعاية كريمة من ولي العهد، في إطار تعزير علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة العربية السعودية والصين، ومد جسور اللغة بين الشعبين بما يسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، ويعمّق الشراكة الإستراتيجية بينهما على كافة المستويات والأصعدة، ويواكب المستهدفات الوطنية المستقبلية.

وتم إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية www.sakhf.org كمنصة رقمية تحوي كافة المعلومات عن المؤسسة كالرسالة والأهداف والمشاريع ومدى توافقها مع البعد الوطني ذو الارتباط برؤية 2030 والبعد العالمي ذو الارتباط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإحصائيات والأخبار، كما يحمل قسما خاصا يتضمن السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل رحمه الله.

وتعد مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية مؤسسة غير ربحية تبادر في دعم حلول أصيلة ومبتكرة للمساهمة في بناء مجتمع منتج ومتكافل من خلال مجموعة من الأهداف الإستراتيجية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.