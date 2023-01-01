خلفت الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف منذ ليلتين، إغلاق عدد من الإشارات الحيوية في طريق شهار؛ ما تسبب في ازدحام مروري كبير، ووقوع 86 حادثة مرورية.ورصدت «عكاظ»، ميدانياً، إغلاق عدد من الإشارات مثل إشارة تقاطع الستين مع طريق الطائف - السيل، وإشارة تقاطع النفسية، وإشارة الحدائق، وغيرها، فيما انتقل ضغط تحرير الحركة المرورية إلى محاور الدوران وبعض الإشارات التي تليها، ما شكل ضغطاً على الحركة المرورية.ورصدت «عكاظ» استيعاب مناهل التصريف المياه بعد انتهاء الحالة المطرية في عدد من الشوارع الرئيسية والأنفاق، شملت طريق السيل وشبرا وشهار والجيش، وطريق الملك عبدالله وطريق الحدائق وغيرها، ونفقي الملك فيصل والمؤتمرات.وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي لـ«عكاظ»، أن فرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف باشرت خلال الساعات الأربع والعشرين، منذ انطلاق التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، 260 بلاغاً إسعافياً، استدعت الاستجابة الإسعافية، لافتاً إلى أن الحوادث المرورية، التي تعد من الحوادث الطارئة، بلغت 86 بلاغاً إسعافياً.ونوه إلى أن البلاغات المرضية كان لها النصيب الأكبر بعدد 174 بلاغاً، تنوعت ما بين أمراض السكري، ونزلات البرد الموسمية، وحالات مرضية أخرى، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة.