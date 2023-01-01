عبر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات والبادية أيضاً، وتقديم العون والمساعدات. وأوضح المستفيدون، أن المعونة جاءت في التوقيت المناسب، نظراً إلى احتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء ومواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية في موازين حسناته.وكان أمير تبوك وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات على نفقته الخاصة كعادته سنوياً في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل بشكل يومي في مواقعها والوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة.