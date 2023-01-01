أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28/‏ 5/‏ 1444هـ الموافق 22/‏ 12/‏ 2022م حتى 4/‏ 6/‏ 1444هـ الموافق 28/‏ 12/‏ 2022م، عن ضبط 15.328 مخالفاً، منهم 8808 مخالفين لنظام الإقامة، و4038 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2482 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 552 شخصاً، 48%؛ منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 116شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 36787 وافداً مخالفاً، منهم 35147 رجلاً، و1640 امرأة، وتمت إحالة 27029 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2263 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13250 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.