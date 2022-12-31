أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حمود الصقيران، أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ (الأحد) 1444/6/8 بمدارس جدة ورابغ وخليص.وكشف أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عبر «منصة مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.