بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال الملك سلمان: «بلغنا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء».