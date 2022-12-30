كشف سفير جمهورية العراق لدى الرياض عبدالستار الجنابي لـ«عكاظ» أن مجلس الوزراء العراقي قرر السماح بدخول المشجعين القادمين من السعودية إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي، لمتابعة خليجي 25، خلال أيام البطولة الخليجية.

وقال إنه تم اعتماد ختم خاص لدول الخليج واليمن خلال البطولة، مشيراً إلى أن الدخول سيكون مجاناً، ولن تكون هناك أي رسوم.

وأوضح أن جمهورية العراق أصدرت قراراً بإعفاء دخول المركبات خلال فترة البطولة من الرسوم، كما أصدرت قراراً بالإعفاء من الضرائب والرسم الجمركي والكفالات وأقساط التأمينات.

وعن أهمية منفذ «جديدة عرعر»، قال: «هو شريان حيوي بين البلدين، ويشهد دخول البضائع التي بدأت منذ فترة طويلة بينهما».

وأكد أن البضائع السعودية مطلوبة في العراق بكل أصنافها، إذ إن البضائع السعودية محببة للمستهلك العراقي.

ونصح الجنابي الشركات والمستثمرين بالدخول للساحة العراقية، مؤكداً أنهم سيجدون كل التسهيلات.

وأوضح الجنابي أن هناك تواصلاً بين البلدين من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي لتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار. وقال إن العقبات الموجودة تعود لما قبل 2003 والاحتلال الذي قام به النظام للكويت.

واستطرد السفير العراقي في الرياض قائلاً: الآن هناك خطوات مدروسة من الحكومتين لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، ومنذ تأسيس المجلس عام 2017 والاجتماعات مستمرة والعمل متواصل، لكن كورونا عطلت العمل قليلاً، والآن الخطوات متسارعة لا سيما بعد لقاء سمو ولي العهد مع الرئيس العراقي خلال القمة الصينية العربية، والمنفذ الآن مفتوح للتبادل التجاري والحج والعمرة فضلاً عن الفترة التي تقام فيها البطولة الخليجية «خليجي 25».

وقال الجنابي إن فتح المنفذ أمام القادمين من السعودية خلال خليجي 25 سيكون فترة تجريبية لتسهيل السفر مستقبلاً بين أبناء البلدين بشكل اعتيادي إن شاء الله، إذ إن هناك رغبة متبادلة بين العراقيين والخليجيين عموماً.

وخلص السفير الجنابي للقول إن قيادة البلدين في السعودية والعراق حريصتان كل الحرص على عودة الوضع إلى ما كان عليه، فهما دولتان عربيتان جارتان.