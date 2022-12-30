ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم ضبط (52) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، و(24) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(14) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(9) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.