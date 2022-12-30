صدرت موافقة وزير السياحة أحمد الخطيب على اعتماد لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وتضمنت اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) أنه يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك، وتكون صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها، على النحو الآتي: دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا ودخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.

وبينت المادة الرابعة من اللائحة أن المنصة الإلكترونية تنشر قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية: الأولى: التأشيرة عند الوصول: وهي التي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة وتستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة، والثانية: التأشيرة الإلكترونية: وهي التي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية، والثالثة: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية على أنه يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي: تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة وتسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول، وأن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز والحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة، وتسجيل عنوانه داخل المملكة، ودفع رسوم التأشيرة، على ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن ۱۸ سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.

وأوضحت المادة السادسة: أن من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونية يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، إضافة إلى تقديم الآتي: تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برا أو بحراً، وحجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية، تشمل عنوان سكنه في بلده وشهادة تعريف بالعمل وإثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب على أن يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:

قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، بعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج والحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية -سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته والحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته والحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم، على أن يراعي عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضاً وفق مبدأ المعاملة بالمثل على أن يستحصل مبلغ (۳۰۰) ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (۲) بتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ.

وأكدت المادة العاشرة: أنه يجب على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي: الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة وحمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات والغرض الرئيسي الذي من أجله تم منح التأشيرة، وعدم أداء فريضة الحج إلا بموجب تأشيرة حج، وعدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة، وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، وصلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها، على أن تطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.