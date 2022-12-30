نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك خلال الفترة من 17 - 23 ديسمبر 2022، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج بالكشف على 5.500 حالة، وتوزيع 1.150 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 472 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.وتأتي هذه الحملة امتداداً للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تُنفّذها المملكة ممثلة بالمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.