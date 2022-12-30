ناقشت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الصينية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، خلال اجتماعها في مقر المجلس بالرياض، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، لاسيما مايتعلق بتعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الصيني.ونوّه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ خلال الاجتماع بنتائج القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت في الرياض، مؤكدًا أنَّ العلاقات بين البلدين تحظى بالاهتمام من قيادتي البلدين.كما عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البلغارية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، اجتماعاً بمقر المجلس بالرياض، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بلغاريا لدى المملكة فاربان بينيشيف.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وجمهورية بلغاريا في مختلف المجالات، للإسهام في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.