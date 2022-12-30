شهدت المملكة أحداثا بارزة خلال عام 2022، الذي نودعه بعد ساعات قليلة. «عكاظ» ترصد أبرز الأحداث، على كافة الأصعدة، المحلية سياسياً واقتصادياً وثقافياً.ويأتي في مقدمة أبرز أحداث العام، أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيساً لمجلس الوزراء.وتأتي أيضا القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على رأس أحداث العام الماضي، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، في أول رحلة خارجية له إلى المنطقة منذ توليه منصبه، تلاها اجتماع قمة خليجية عربية أمريكية، ضم قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، إضافة إلى سلسلة قمم دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، عقدت ما بين 7 و9 ديسمبر 2022م، بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة. وبدأت أولى تلك القمم بانعقاد «قمة الرياض للتعاون والتنمية»، تلتها «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، ثم تلتها «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور 14 رئيس دولة عربية، وأكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.أهم الأحداث في 2022م:يناير- استضافة رالي داكار.- إعلان 22 فبراير يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية.فبراير- اكتشاف 5 حقول غاز طبيعي (شدون، أم خنصر، شهاب، سمنة، الشرفة).مارس- انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. أبريل- إطلاق توسعة الملك سلمان لمسجد قباء (أكبر توسعة في تاريخ المسجد).مايو- إنشاء هيئتي تطوير الطائف والأحساء.- تسجيل منطقة حِمى الثقافية في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.- إطلاق مشروع المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان بالرياض.يونيو- تسجيل محمية حرة عويرض ببرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب).يوليو- فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية المستوفية لمتطلبات عبور الأجواء.أغسطس-إنشاء الهيئة العامة للطرق- إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.سبتمبر- إعادة تشكيل مجلس الوزراء.- اعتماد مدينة ينبع الصناعية كـ«مدينة تعلُّم» ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم.- إنشاء هيئة تطويرمحافظة جدة.- إطلاق برنامج السعودية لرواد الفضاء.أكتوبر- إطلاق شركة داون تاون السعودية.نوفمبر - إنشاء المجلس الأعلى للفضاء.- تأسيس المركز الوطني لسلامة النقل.