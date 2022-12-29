وجهت المنصة الوطنية للإنذار المبكر إنذارًا حول أمطار غزيرة على عدة محافظات تتطلب الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويأتي هذا التنبيه عبر المنصة الوطنية في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي حيث تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.

ويتم من خلال المنصة إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة ومصحوبة بنغمة مميزة ذات صوت عال وتسخير التقنية ومواكبة التطور التقني في جميع المجالات.