أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها اعتمدت ونفذت خلال عام 2022 مشاريع لإيصال الخدمة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها في مدينة الرياض، مما تطلب إصدار ما يقارب من 42 ألف رخصة حفر لإنجاز هذه المشاريع مع الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة.

وإشارة إلى تقرير مؤشرات أداء الجهات المصدرة لرخص الحفر في مدينة الرياض لشهر نوفمبر 2022 الصادر من أمانة منطقة الرياض، بينت السعودية للكهرباء أن عدد البلاغات قيد المعالجة تمثل أقل من 1% من رخص الحفر المصدرة، وأكدت أن إغلاق البلاغات يتطلب إنهاء الأعمال الميدانية بما يتوافق مع طبيعة تنفيذ أعمال تمديد الشبكات الكهربائية.

وتؤكد الشركة أنها تعمل بتعاون وثيق ودائم مع أمانة منطقة الرياض وجميع أمانات المدن في المملكة لرفع معدلات الجودة في إنجاز المشاريع وإغلاق البلاغات بما يضمن تطبيق اعلى معايير السلامة.