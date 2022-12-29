بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل، أصدر رئيس التحرير الزميل جميل الذيابي قراراً بترقية الزميل عبدالله عبيان من مساعد لرئيس التحرير إلى نائب لرئيس تحرير صحيفة «عكاظ».

من جهته، أعرب الزميل عبيان عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون دافعاً قويّاً له لبذل المزيد من الجهد برفقة فريق العمل المميز من زملاء وزميلات، والمضي معهم بـ«عكاظ» قدماً عبر نهجها القائم على جوهر الابتكار والتجديد، لتواصل ريادتها بمهنية عالية، مشيراً إلى أن «عكاظ» تمكّنت خلال السنوات الأخيرة من تجاوز الكثير من التحديات لتواصل حضورها القوي بعد أن تخطّت صفحات الورق، لترسم منجزاتها في فضاءات التقنية و«الرقمنة».

وقال عبيان: إن الصحيفة تشهد نجاحات متتالية، نظراً للتخطيط الجاد والواعي، بدءاً من مشروع التطوير الشامل الذي حظي بدعم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل، وربان الصحيفة الزميل الذيابي، الذي رفع شعار «عكاظ.. أن تكون أولا» لتتربع الصحيفة على قمة الصحف والمواقع الإخبارية الأكثر زيارة وانتشاراً في العالم العربي، طبقاً لتصنيف «فوربس».

يذكر أن «عبيان» يتكئ على تجربة ثرية وطويلة، امتدت لنحو 23 عاماً في بلاط صاحبة الجلالة، منها 19 عاماً في«عكاظ»، ويعد من الكفاءات البارزة في الصحيفة، إذ سبق له أن تولى العديد من المناصب القيادية والمسؤوليات في «عكاظ»، ومنها مدير مشروع التطوير والتحول الرقمي، ما يؤكد ثقة رئيس التحرير في قدراته المميزة.

وكانت «عكاظ» قد ابتعثت الزميل عبيان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج يهدف إلى تطوير كوادر العمل في مجالي اللغة الإنجليزية والإعلام، واستطاع الزميل خلال بعثته التي استمرت عاماً كاملاً أن يحصد تكريم جامعة كاليفورنيا- إرفاين (UCI) في مجال اللغة الإنجليزية، كما أنهى عدداً من الدورات المتخصصة في الصحافة بشقيها الإلكتروني والورقي، وذلك في أحد المراكز الإعلامية المميزة في منطقة هوليود، بالتعاون مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، ومحطة CNN.