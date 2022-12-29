وقع الاتحاد السعودي للهجن، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تأسيس التعاون المستقبلي بين الجانبين لتقديم الدعم الفني والإشرافي والمشورة الفنية والتنظيمية من قبل الاتحاد للهيئة في المجالات المتعلقة بسباقات الهجن وغيرها مما يرتبط بأنشطة الهجن حسب حاجة الهيئة.

واتفق الجانبان خلال المذكرة التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، على أن يكون التعاون بين الطرفين مرتكزاً حول مجالات الإدارة الفنية الإشرافية والتعاون لإنجاح سباقات الهجن التي تشرف عليها الهيئة، والدعم الفني والإشرافي والتنظيمي لقطاع الهجن داخل العلا حسب ما تقتضي الحاجة، والتعاون في أي مجالات أخرى.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للهجن أنَّ اتحاد الهجن أصبح يملك ثقة كبيرة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة واهتمام وزير الرياضة بدعم كافة الاتحادات الرياضية.

وقال: «نسبة للإنجازات التي حققها اتحاد الهجن في تأصيل ثقافة الهجن، من خلال المهرجانات المختلفة التي من أهمها مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف، والسباقات في ميادين المملكة كافة، ولكون العلا إحدى الوجهات السياحية العالمية حرص الاتحاد أن يكون له تعاون نوعي مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مجالات عدة لنشر ثقافة الهجن، وتنظيم الفعاليات المختلفة بشكل مثالي، وإنجاح السباقات».

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا من جانبه، أنَّ مذكرة التفاهم مع الاتحاد ستكون خطوة أخرى في سبيل تعزيز حضور مُختلف الرياضات في العلا، ومنها سباقات الهجن، بما يتماشى مع خطط الهيئة الملكية لتعزيز وتنويع الاقتصاد في العلا، وتكوين بنية تحتية لإيجاد بيئة تنافسية لمثل هذا النوع من السباقات التي تحظى بجماهيرية محلياً ودولياً.