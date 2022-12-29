اكتسح السعوديون المراكز الأولى والمتقدمة في جوائز مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي، وذلك على مستوى المشاركين من دول الخليج العربي.

وسجل المعلمون والمعلمات السعوديون أسماءهم في المراكز الأربعة الأولى لفرع (جائزة المعلم المتميز)، حيث جاءت المراكز الأربعة على الترتيب لكل من عبدالكريم المطر، ومحمد الشهراني، ونجلاء الثميري، وأميرة الصغير، في حين حصلت ثانوية الصديق من رجال ألمع على جائزة المركز الأول في فرع (جائزة المدرسة المتميزة). أما في الفرع الثالث للمسابقة هو فرع (جائزة الطالب المتميز)، فقد سجل الطلاب السعوديون أسماءهم في المركزين الأول والثاني في المجال غير الأكاديمي، حيث حصل مشعل الدريوشي، وترف السعوي على المركزين الأول والثاني على التوالي، أما في المجال الأكاديمي فقد حصل كل من حسن بو موزه، وفرح المزيني على المركزين الثاني والثالث.

وبإعلان نتائج المسابقة اليوم يكون السعوديون حصلوا على 9 مراكز من أصل 14 مركزا، وهو ما يؤكد علو كعب السعوديين في مجالات التعليم وعلوم التربية.