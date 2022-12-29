وقَّعت جامعة الطائف مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم «الاتفاقيَّة الإطارية» الخاصة بتنفيذ دراسات تقويمية لـ40 برنامجاً أكاديمياً في الجامعة. وشملت الاتفاقيات اعتماد 16 برنامجاً في مرحلة الماجستير. و24 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، وبدء مشاريع الدراسة التقويمية لاعتماد 20 برنامجاً أكاديمياً، شملت اعتماد 4 تخصصات في مرحلة الماجستير، و 16 تخصصاً في مرحلة البكالوريوس.



وقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري.