أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية، اليوم (الخميس)، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة (مدرستي)، بسبب ظروف الطقس.

وأوضحت إدارة تعليم مكة –عبر حسابها بموقع تويتر- أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة.

وأضافت إدارة تعليم مكة، أن الدوام لليوم الدراسي سيكون عبر منصة (مدرستي).

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.