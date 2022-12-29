بتنظيم وإشراف مباشر من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، احتفل أهالي العُلا بدخول مربعانية الشتاء، وأعلن القائمون على الطنطورة (مربعانية الشتاء)، رغم تواري الشمس بسبب الغيوم الكثيفة والمتحركة، وشهدت البلدة القديمة أمام ساعة الطنطورة الاحتفالية التي حضرها العديد من مسؤولي الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومديري القطاعات الحكومية والأمنية وعدد من الصحفيين والإعلاميين وعدد كبير من أهالي العُلا وضيوف من مختلف المناطق.وبدأ برنامج الاحتفال، باستقبال الضيوف بالقهوة السعودية والبن الخولاني، مع الفنون الفلكلورية والشعبية وتقاليد أهالي العُلا عند دخول مربعانية الشتاء، ثم كلمة للمتحدث باسم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ثم بدء جلسة حوار مفتوح بين جيلين (شيوخ وشباب العلا)، ثم قصيدة الطنطورة للأديب محمد القاضي، وجلسة للتعريف بتاريخ القهوة السعودية في العُلا، بعدها توالت فقرات الحفل بالعديد من الكلمات.وتَفاعل الجميع مع تقديم مراسم دخول مربعانية الشتاء من قبل فريق (العمل) بقيادة عضو المجلس التنسيقي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا الدكتور حامد الشويكان، الذي استهل كلمة الأهالي عن جهود الهيئة في البلدة القديمة وتطويرها، بعد ذلك تحدث عن المربعانية ودخولها وعن الطنطورة التي تُعتبر مسلة هرمية الشكل تقع في ساحة الدرب بالقرية القديمة، وتُستخدم كمزولة أو ساعة شمسية يَعتمد عليها الأهالي بشكل كبير وأساسي في تحديد بداية دخول مربعانية الشتاء، كما كان الاعتماد عليها في الزراعة قديماً وتوزيع حصص المياه بين المزارعين بشكل عام.