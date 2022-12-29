رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أمس (الأربعاء)، انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، التي تأتي في إطار احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة، وتُقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، وزار المعرض المصاحب للفعالية واطَّلع على البرامج والمبادرات ومسارات المؤسسة الأربعة، وقال «اليوم هو يوم مسك في معرض مسك، والذي يقوم عليه رجل هو المسك، ونحن فخورون بهذا الشيء»، داعياً أن تتحقق أماني ورغبة وأفكار ولي العهد، والذي يحرص على تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية في المملكة.من جهة ثانية، أكد الأمير فهد بن سلطان، أن مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق. جاء ذلك خلال لقائه (الثلاثاء)، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح ووكلاء إمارات المناطق، بمناسبة انعقاد اجتماعهم التحضيري للاجتماع السنوي الـ30 لأمراء المناطق، مشيراً إلى أن الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعهم تبشر بالخير وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومتابعة وزير الداخلية.ونوه أمير تبوك، بمشروعات التنمية والتطور والبناء التي تشهدها جميع مناطق المملكة في مختلف المجالات، التي تؤكد أن الوطن بعون الله وتوفيقه مستمر في تحقيق رؤى وتطلعات أبنائه، خصوصاً فئة الشباب والشابات الذين هم عماد رؤية المملكة 2030، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.