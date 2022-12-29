واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في صيدا بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.ووزع المركز أمس الأول 568 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 568 فرداً من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.