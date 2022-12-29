نظمت الإدارة العامة للتعليم بجدة، فعاليات الملتقى السنوي السادس للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2022، تحت شعار «تعزيز النزاهة.. أولوية وطنية»، الذي رعاه محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.كما دشن محافظ جدة، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع جدة» 2023، الذي نظمته إدارة تعليم جدة، بمشاركة أكثر من 400 مشروع بحثي علمي لطلاب وطالبات مدارس تعليم جدة.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف بن عابد الزارع، خلال كلمته أن الملتقى يأتي تأكيداً على أهمية الدور المناط بالمؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة والأمانة ضمن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال برامج توعوية تستهدف النشء والعاملين في الميدان التعليمي، لافتاً إلى أن الملتقى شهد تقديم العديد من أوراق العمل التي قدمها نخبة من المختصين في هذا المجال من مجلس الشورى ووزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد ومعهد الإدارة، إضافة إلى متحدثين من الجامعات السعودية والقطاع الخاص.وأكدت مديرة إدارة المراجعة الداخلية هناء الغامدي، أن دورهم هو التأكيد على إحداث حراك ثقافي على مستوى المدارس ومكاتب التعليم والإدارات من خلال حزمة من البرامج والأنشطة الطلابية، والفعاليات واللقاءات الحوارية والتنافسية والفنية والتثقيفية، والورش المهنية لجميع شرائح المجتمع التعليمي، تنوعت مضامينها؛ لتحقق الأهداف التي من شأنها نشر الوعي بأهمية قيم النزاهة، وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية.