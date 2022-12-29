دشن الأمن العام أمس (الأربعاء)، خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة، في ملتقى «أبشر» الثامن 2022، الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وتمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقار الشرط، ويتم تنفيذها عن طريق الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار خدمات من تبويب المركبات، ثم اختيار المركبة المراد الإبلاغ عنها، وأخيراً اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.

يذكر أن وزارة الداخلية تشهد تطوراً تقنياً متسارعاً للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.