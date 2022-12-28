صدر قرار أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بتعيين أول امرأة في تاريخ المجلس في منصب (الأمين) الدكتورة الهنوف بنت مرزوق القحطاني.

وتعتبر القحطاني ثاني امرأة على مستوى المملكة يتم تعيينها أميناً لمجلس منطقة، بعد تعيين الدكتورة خلود الخميس أميناً لمجلس إمارة متطقة تبوك.

«عكاظ» كشفت النقاب عن الأمين الجديد لمجلس إمارة منطقة الحدود الشمالية، وهي من مواليد منطقة الرياض، وحاصلة على الدكتوراه في طب الطوارئ، وسبق لها العمل في وزارة الصحة، وكان آخر عمل لها قبل التعيين في قسم الإسعاف والطوارئ ببرج الشمال الطبي التابع لصحة الشمالية، قبل الانتقال لإمارة الشمالية.

والقحطاني حاصلة على الزمالة في طب الطوارئ والحوادث، وماجستير إدارة الرعاية الصحية من جامعتي كولورادو الأمريكية والسعودية الإلكترونية، وحاصلة على شهادة مهنية في السلامة، الجودة، المعلوماتية الصحية، والقيادة من جامعة هارفرد الأمريكية، وشهادة مهنية في إدارة المشاريع من جامعة إرفاين، كاليفورنيا الأمريكية، وشهادة مهنية في إدارة الحوكمة والمخاطر.

وعملت رئيس قسم الإسعاف والطوارئ في برج الشمال الطبي، ورئيس قسم المراجعة الإكلينيكية في برج الشمال الطبي.

وثمنت القحطاني ثقة أمير الحدود الشمالية بتعيينها أميناً لمجلس المنطقة.