حفل معرض أولمبياد الإبداع العلمي «إبداع جدة ٢٠٢٣» الذي أقامته إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة خلال اليومين الماضيين بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بحدة، إذ تم تقديم أكثر من ٤٠٠ مشروع بحثي في مجالات الطاقة، الهندسة، نظم البرمجيات، علم الأحياء الدقيقة، علم الأحياء الجزيئية، الاجتماعية والسلوكية، الطب الحيوي، العلوم الصحية، الهندسة الطبية الحيوية، الكيمياء، علوم النبات، الهندسة البيئية، الكيمياء الحيوية، الروبوتات والأجهزة الذكية، علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، علم الأرض والبيئة، علم الفيزياء والفلك، علم الهندسة البيئية، علم المواد، علم الحيوان، علم التقنيات الهندسية، العلوم الطبية الانتقالية.

وخضعت هذه المشاريع للتطوير من قبل متخصصين من المعلمين والمعلمات المشرفين على المشاريع وعدد من المحترفين المتطوعين من أكاديميين وخبراء وأساتذة جامعات، إذ يقوم الفريق بجولة على مشاريع الطلاب بالمعرض بهدف تقديم الخبرة والرأي لتطوير المشاريع المترشحة للمعارض المركزية على مستوى المملكة، وكذلك تقديم التغذية الراجعة لبقية المشاريع وتهيئتها للمشاركة في المنافسات القادمة.

وتم تأهل ٤٧ مشروعاً بحثياً طلابياً (بنين وبنات) للمشاركة في المعارض المركزية، بينما تأهل ٢٩ مشروعاً للمعرض النهائي المؤهل لتمثيل المملكة في منافسات آيسف الدولية ٢٠٢٣.