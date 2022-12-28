تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، اليوم (الأربعاء)، حفل ملتقى أبشر السنوي الثامن 2022 للتحول الرقمي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وكرم نائب وزير الداخلية، المميزين من قطاعات الوزارة في مجال التحول الرقمي، كما تدشن عدداً من الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة، تضمنت خدمة: تجديد الجواز السعودي، والهويات الرقمية، وخدمات التحقق من الوقائع الرقمية، وخدمة استعراض الجواز السعودي كهوية رقمية، وخدمة تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين، وخدمة «أبشر سفر»، وخدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة للأفراد، وخدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة «أبشر أفراد»، وتطبيق «أبشر داخلية»، و«تحدي أبشر 2023 للإبداع والابتكار»، إضافة إلى حزمة خدمات على منصة «أبشر داخلية».

وأوضح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، أن تدشين هذه الخدمات والمبادرات ضمن منظومة «عالم أبشر» تؤكد استمرارية التطور التقني والتحول الرقمي لوزارة الداخلية، وتضاف إلى منجزاتها التقنية والتكامل الرقمي بين القطاعات، التي تمت بتوفيق الله ثم بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة من القيادة الحكيمة، ومتابعة وزير الداخلية.

وأكّد أن وزارة الداخلية شهدت تطورًا تقنيًا متسارعًا للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد، والأعمال، والحكومة، ومنسوبي الوزارة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من 350 خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من 26 مليون مستفيد.