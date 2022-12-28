188 ألف ريال غرامة تواجه 12 شخصاً ارتكبوا مخالفات رعي.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 12 مخالفاً لنظام البيئة، (10 مواطنين، ومقيمان من الجنسية السودانية)، ارتكبوا مخالفات رعي 304 متون من الإبل، و180 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس، وهو ما يعني أن المخالفين سيواجهون غرامات تصل إلى 188 ألف ريال.

وحث العقيد العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.