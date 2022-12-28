رأس محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة في جلسته السادسة من دورته السادسة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وحث محافظ الطائف الأعضاء إلى الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وتكامل الجهود، وإبداء الآراء والمقترحات، فيما يحقق خدمة الأهالي وسكان المحافظة للسعي في تعزيز النمو والازدهار لمحافظة الطائف.