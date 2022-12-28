استقبل أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال عدداً من المواطنين والمقيمين وذلك بالمجلس العام بديوان الإمارة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالباتهم، وناقش الحلول العاجلة لها مع ممثلي الجهات المعنية. وجرى خلال المجلس استعراض تقرير برنامج «تمارا»، الذي وجه أمير عسير بتنفيذه بسبب وفاة الطفلة «تمارا» إثر لدغة أفعى في تاريخ 29-2-1443هـ، فيما تمت الإجراءات التالية: ثبتت وفاة الطفلة عرضياً بلدغة الأفعى، وتم رصد ملاحظات على المركز الصحي الذي استقبل الحالة، وتغريم الطبيب لسوء تقييمه للحالة، وعدم توثيق الزمن والوقائع، والتوجيه بدعم جميع المراكز الصحية المناوبة بسيارات إسعاف مجهزة وأطباء ذوي كفاءة طبية، والتوجيه بتنفيذ ورش عمل عن كيفية استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها، وتوجيه أمانة المنطقة بردم فتحات الصرف الصحي القريبة من موقع الحادثة، ومتابعة تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة بأبها، واستحداث مركز أبحاث في المنطقة ووحدة متخصصة بالسموم بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وإطلاق برنامج «تمارا» للتوعية البيئية في المنطقة الذي أعده مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية بجامعة الملك خالد والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف البيئي لدى المجتمع في المنطقة، والتميز فـي الريادة البيئية وتطوير منظومة التعاون بين الهيئات والـمؤسسات. من جهة أخرى، وجه الأمير تركي بن طلال باستكمال مشروع صيانة طريق «عقبة شعار»، الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير، وتم تسليم رخصة محجر «كسارة» لموقع آخر للشركة المنفذة للصيانة، وذلك بعد إيقاف أعمال موقعها السابق الواقع في بني مالك شمال أبها، فيما تعود تفاصيل الإيقاف إلى شكوى المواطن محمد علي عسيري، وعدد من الأهالي لتضررهم من الكسارة المجاورة لهم، وتم التأكد من قبل إمارة المنطقة من تضررهم، فيما وجّه أمير عسير بإيقاف المشروع كاملا حتى تزال الكسارة رفعاً للضرر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موقع آخر وإصدار رخصة جديدة للموقع البديل، وبعد التأكد من رفع الضرر على المواطنين، وجّه باستئناف أعمال مشروع الصيانة.