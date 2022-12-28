صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 29.2 طن من نبات القات المخدر، وطن و766 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 - 1444/5/30.

وأعلن العقيد القرني القبض على مهربيها، وعددهم 361 متهمًا، منهم 23 مواطنًا، و338 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 261 من الجنسية اليمنية، و70 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.